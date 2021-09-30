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Пекин откроет зимние Олимпийские игры в следующем году для болельщиков, но только если они будут жить в Китае

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут открыты для зрителей, но только если они будут проживать в материковом Китае,

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине будут открыты для зрителей, но только если они будут проживать в материковом Китае, заявил в среду Международный олимпийский комитет (МОК), поскольку организаторы впервые ознакомились с планами страны по проведению мероприятия при соблюдении строгого нуля. -Covid стратегия.
В соответствии с протоколами Covid-19, обнародованными МОК, Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля, поскольку Пекин станет первым городом, где пройдут летние и зимние Олимпийские игры.
Пузырь, действующий с 23 января до окончания Зимних Паралимпийских игр 13 марта, охватит все стадионы и места проведения соревнований, а также проживание, питание, а также церемонии открытия и закрытия. Также будет собственная транспортная система.

«В рамках замкнутого цикла участникам будет разрешено перемещаться только между объектами, связанными с Играми, для тренировок, соревнований и работы», - сказал представитель МОК.

Спортсмены и другие участники, прошедшие полную вакцинацию, смогут войти в пузырь без карантина. Тем, кто не полностью вакцинирован, по прибытии придется провести 21 день в карантине.

В китайской версии протоколов, цитируемой государственными СМИ, говорится, что «все спортсмены, которые имеют право на вакцинацию, должны быть вакцинированы», в то время как другие участники могут выбрать либо полную вакцинацию, либо 21-дневный централизованный карантин.

Хотя МОК не будет требовать вакцинацию против Covid-19, команда США потребовала вакцинации всех своих путешествующих членов.
В заявлении МОК говорится, что «спортсмены, которые могут предоставить обоснованное медицинское освобождение, будут рассмотрены свои дела», добавив, что будут приняты все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения или одобренные соответствующими странами или регионами.
Согласно заявлению МОК, все местные и иностранные участники и сотрудники в пузыре будут ежедневно проверяться на Covid-19.

Запрет зарубежных фанатов

Во время летних Олимпийских игр в Токио в этом году Япония не допускала болельщиков на трибуны, так как в японской столице было введено чрезвычайное положение из-за роста числа инфекций.
МОК приветствовал решение допустить зрителей в Пекин, одновременно признав разочарование тем, что болельщики из-за пределов материкового Китая будут запрещены.

«Это будет способствовать развитию зимних видов спорта в Китае, давая этим зрителям непосредственный опыт Олимпийских и Паралимпийских игр в элитных зимних видах спорта, а также создавая благоприятную атмосферу на объектах», - говорится в сообщении.

Организаторы заявили, что конкретные требования безопасности Covid-19 и порядок продажи билетов для зрителей все еще обсуждаются, добавив, что дополнительная информация будет выпущена в конце октября и декабре.
Помимо проблем, связанных с пандемией, Пекинские игры также сталкиваются с сильным политическим давлением.

Похоже, что они станут самой спорной Олимпиадой за последние годы, поскольку все чаще звучат призывы к дипломатическому бойкоту в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека Пекином в западном регионе Синьцзян, где, по данным Государственного департамента США, проживают до 2 миллионов уйгуров и других мусульманских меньшинств. предположительно были помещены в разветвленную сеть центров содержания под стражей.
Китай неоднократно отрицал обвинения в нарушении прав человека, заявляя, что центры необходимы для предотвращения религиозного экстремизма и терроризма.

Источник: CNN
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