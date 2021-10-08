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Питерец.ру » События в мире » В результате столкновения поезда в столице Туниса пострадали 33 человека

В результате столкновения поезда в столице Туниса пострадали 33 человека

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Опубликовал: Вадик Котов
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В четверг вечером в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Туниса пострадали не менее 33 человек

По данным государственных новостей TAP, в четверг вечером в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Туниса пострадали не менее 33 человек.
TAP сообщила, что пассажирский поезд столкнулся с остановившимся поездом возле станции Megrine Riadh в столице Туниса, сообщил Хассен Миаади, представитель Тунисской национальной железнодорожной компании.
На место происшествия было направлено более 10 машин скорой помощи и несколько спасательных команд, и было начато расследование для определения причины столкновения.

Источник: CNN
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