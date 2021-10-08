В результате столкновения поезда в столице Туниса пострадали 33 человека

По данным государственных новостей TAP, в четверг вечером в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Туниса пострадали не менее 33 человек.

TAP сообщила, что пассажирский поезд столкнулся с остановившимся поездом возле станции Megrine Riadh в столице Туниса, сообщил Хассен Миаади, представитель Тунисской национальной железнодорожной компании.

На место происшествия было направлено более 10 машин скорой помощи и несколько спасательных команд, и было начато расследование для определения причины столкновения.