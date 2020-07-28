В Петербурге столкнулись два поезда

Во Фрунзенском районе Петербурга два электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов после столкновения, сообщили в городском управлении МЧС.

По предварительным данным, произошло "касательное столкновение двух грузовых составов" на Малой Балканской улице сегодня около 14:39 у железнодорожной станции грузовая Купчинская.

Пассажирские поезда пустили по резервному маршруту.

В свою очередь, в РЖД подчеркнули, что в результате столкновения один человек, ущерба окружающей среде нет.

Предварительно, пострадал машинист одного из электровозов.