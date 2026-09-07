В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане

В ночь на 6 сентября на Большой Московской улице, в Центральном районе Петербурга сотрудники полиции, патрулируя окрестности, задержали 32-летнего гражданина иностранного государства, который проживал в посёлке Шушары без официальной регистрации.

Правоохранители предположили, что мужчина находится под воздействием наркотических веществ. После доставления в отдел полиции при личном обыске в кармане его одежды нашли пластиковую упаковку с порошком белого цвета неизвестного происхождения.

Экспертиза позже показала, что это мефедрон весом 1,75 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, он помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ.