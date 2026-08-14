В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека

Сегодня утром, 14 августа около 08 часов 25 минут на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Чанган», столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем «Фусо», под управлением 49-летнего, после чего грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с иномаркой «Равон», под управлением 66-летнего мужчины, а «Равон» по инерции совершил столкновение с «Митсубиси L200», которым управлял 61-летний водитель.

В результате дорожного происшествия женщина, управлявшая «Чанганом», и водитель автомобиля «Равон» скончались на месте происшествия до приезда медиков. 35-летнюю женщину пассажирку иномарки «Равон» экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию областной больницы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работает следственно оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



