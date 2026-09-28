В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело

19 сентября в Московском районе Петербурга на съезде с КАД к Московскому шоссе инспекторы ДПС остановили арендованный автомобиль «Киа Рио».

При проверке документов выяснилось, что 35-летний гражданин одной из стран Центральной Азии нарушил миграционные правила пребывания в Российской Федерации.

Пока оформлялся рапорт, мужчина, сидя в патрульной автомашине, попытался дать инспектору около 10 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности и выдворения из России.

Сотрудник Госавтоинспекции отказался от денег и пресек незаконные действия. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

В УМВД «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Нарушитель арестован.

Полиция напоминает, что подкуп должностного лица — преступление, наказываемое по закону.