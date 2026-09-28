ента новостей

15:32
В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта
15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
15:12
В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело
15:04
В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти
14:48
В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027
14:40
Петербургское «Динамо» одержало победу над «Балтикой-2»
21:26
СКА одержал над «Барысом» в гостевом матче со счетом 5:3
21:19
VII Международный кинофестиваляь «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»
20:36
СКА одержал победу над «Трактором» со счетом 4:3
16:08
На развязке КАД в районе Низино будет закрыто движение на путепроводе
11:58
В Герценовском университете откроется обновленный Российско-китайский центр
11:54
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
11:50
Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре
11:46
Фламенко-спектакль «Кармен» в Колизее
11:30
Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича
11:09
В Шлиссельбурге задержали магазинных грабителей
11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
10:59
В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки
10:54
В Петербурге 19-летний юноша под угрозой ножа заставил сверстника перевести ему деньги
10:50
В Ленобласти подростки ограбил сверстника
10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
10:42
В Петербурге полицейские задержали квартирного наркоплантатора
10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
10:21
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали лихача
15:24
В Петербурге пройдет музыкально-поэтический вечер «Два века русской поэзии»
13:58
Полицейские задержали мужа владелицы медцентра в Петербурге за обман пенсионеров
13:23
В ДТП на КАД пострадал пассажир такси
13:03
В Московском районе мужчина сломал створку двери троллейбуса
12:59
В Петербурге задержали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Ленинского проспекта
12:50
В Петербурге задержали 19-летнюю курьершу мошенников, обманувших подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело

В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, пытавшегося дать взятку инспектору ДПС

19 сентября в Московском районе Петербурга на съезде с КАД к Московскому шоссе инспекторы ДПС остановили арендованный автомобиль «Киа Рио».

При проверке документов выяснилось, что 35-летний гражданин одной из стран Центральной Азии нарушил миграционные правила пребывания в Российской Федерации.

Пока оформлялся рапорт, мужчина, сидя в патрульной автомашине, попытался дать инспектору около 10 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности и выдворения из России.

Сотрудник Госавтоинспекции отказался от денег и пресек незаконные действия. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

В УМВД «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Нарушитель арестован.

Полиция напоминает, что подкуп должностного лица — преступление, наказываемое по закону.

Все по теме: Пушкинский район, взятки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-09-2026, 09:55
В Пушкинском районе задержали водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции
21-09-2026, 12:41
В Петербурге задержали рецидивиста с Северного Кавказа, пытавшегося вынести товар из магазина
7-09-2026, 12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
17-09-2026, 10:10
В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача
11-09-2026, 10:18
В Ленобласти инспекторы ДПС со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
4-08-2026, 09:48
В Курортном районе пьяного лихача задерживали со стрельбой

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
25-09-2026, 11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
25-09-2026, 10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
25-09-2026, 10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
Наверх