В Петербурге мужчина ранил ножом свою бывшую возлюбленную

25 июля около 11:55 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о ножевом ранении в квартире дома 26 по улице Брянцева.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что по указанному адресу произошел конфликт между 36-летней хозяйкой квартиры и ее бывшим 38-летним сожителем, который ранил ее ножом в руку и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего задержали возле дома 80 по проспекту Просвещения и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.