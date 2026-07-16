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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного рыбного цеха

В Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного рыбного цеха

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Ленобласти правоохранители пресекли деятельность подпольного рыбного цеха с рабочими-нелегалами

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали семейную пару, подозреваемую в незаконной торговле рыбой и организации нелегальной миграции. Операция, проведенная силами экономической полиции, регионального Пограничного управления ФСБ и Росгвардии, выявила полный цикл нелегального производства рыбной продукции.

По данным следствия, 48-летний мужчина и его 46-летняя жена организовали на своем участке в деревне Ваганово, во Всеволожском районе Ленинградской области как лов рыбы, так и ее последующую переработку и копчение. Для этого у них имелись специализированный катер, цеха для разделки и копчения, а также жилое помещение для двух нелегальных работников из ближнего зарубежья.

Произведенная продукция, включая судака, форель, сига, леща, корюшку и терпуга, сбывалась через подконтрольное предприятие на рынках и в торговых точках без необходимой маркировки и сертификатов.

В ходе обысков изъято значительное количество наличных средств – два миллиона рублей и 40 тысяч долларов США, а также более 12 тонн неучтенной рыбы общей стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей. Кроме того, на дорогостоящий автомобиль Lexus, принадлежащий подозреваемым, наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Также ведется расследование по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Глава семейства находится под стражей, его жена – под подпиской о невыезде. Двое иностранных граждан, работавших на них, будут выдворены из России после отбытия административного наказания.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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