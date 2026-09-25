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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД в районе Низино будет закрыто движение на путепроводе

На развязке КАД в районе Низино будет закрыто движение на путепроводе

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД в районе Низино полностью перекроют движение на путепроводе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии движения на путепроводе в составе транспортной развязки с дорогой «Ольгино-Симоногонт» на 100-м км КАД (А-118) в Низинском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, ограничение продлится с 9:30 до 14:00 20 октября и связано с ремонтом деформационного шва на сооружении, расположенном над основным ходом кольцевой магистрали.

Работы выполняются по утверждённой схеме организации дорожного движения. На месте установят временные знаки и водоналивные барьеры для ограждения зоны ремонта.

При этом, как уточнил Пузыревский, движение по главному ходу КАД останется свободным — без каких-либо ограничений.

Все по теме: КАД, ремонт дорог, Ленобласть, Ломоносовский район
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