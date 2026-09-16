В Пушкинском районе задержали водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции

7 сентября на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с участием 30-летнего уроженца Средней Азии. В процессе оформления дорожно-транспортного происшествия, находясь в служебном автомобиле, мужчина попытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции. Он предложил инспектору 50 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности и депортации из России.

Инспектор отказался от взятки и пресек попытку дачи взятки. Мужчина был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. Подозреваемый задержан в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Правоохранительные органы напоминают, что дача взятки является серьезным преступлением, которое влечет за собой уголовную ответственность.