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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи

В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Василеостровском районе Петербурга задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи 

Утром 6 сентября, около 8 часов, в дежурную часть полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома №18 на Среднегаванском проспекте нетрезвый гражданин наносит удары по служебному автомобилю бригады скорой помощи, которая прибыла на вызов.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира.

Задержанный — 25-летний уроженец Северного Кавказа — находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе полиции в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства. Мужчина помещен в камеру для административно задержанных.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее задержанный уже трижды привлекался к ответственности за кражи.

Все по теме: Васильевский остров, хулиганство
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