В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи

Утром 6 сентября, около 8 часов, в дежурную часть полиции Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома №18 на Среднегаванском проспекте нетрезвый гражданин наносит удары по служебному автомобилю бригады скорой помощи, которая прибыла на вызов.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира.

Задержанный — 25-летний уроженец Северного Кавказа — находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе полиции в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства. Мужчина помещен в камеру для административно задержанных.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее задержанный уже трижды привлекался к ответственности за кражи.