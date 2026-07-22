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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера

Ранее к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление о мошенничестве от 76-летнего мужчины. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил его передать денежные средства курьерам взле дома 8 корпус 4 по Пулковской улице. Материальный ущерб составил 640 тысяч рублей.

20 июля по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Накануне днем, 21 июля около 13:00 возле дома 21 по Гражданскому проспекту в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции задержали 37-летнего неработающего жителя Калининского района. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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