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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские закрыли интернет-магазин по продаже «синтетики»

В Петербурге полицейские закрыли интернет-магазин по продаже «синтетики»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже «синтетики»

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского Главка пресекли деятельность онлайн-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков бесконтактным способом. Полицейские возле дома 25 по улице Передовиков задержали 39-летнего организатора запрещенного «бизнеса». 

В ходе осмотра его автомобиля «Chevrolet Klan» оперативники обнаружили и изъяли 250 расфасованных и приготовленных к сбыту «закладок» и один пакет с наркотическим средством, общей массой более 1270 грамм.

Согласно исследованию одного из пакетов, массой 500,2 грамма, установлено, что в нем содержится наркотическое средство - мефедрон.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в квартире дома 9 по улице Маршала Блюхера полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, две стеклянные емкости с наркотическим средством общей массой более 30 грамм, которые будут исследованы в рамках дальнейшей экспертизы.

Установлена причастность фигуранта к ранее возбужденному СУ УМВД России по Красногвардейскому району уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов его преступной деятельности.

Все по теме: Красногвардейский район, наркотики
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