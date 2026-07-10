В Петербурге полицейские закрыли интернет-магазин по продаже «синтетики»

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского Главка пресекли деятельность онлайн-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков бесконтактным способом. Полицейские возле дома 25 по улице Передовиков задержали 39-летнего организатора запрещенного «бизнеса».

В ходе осмотра его автомобиля «Chevrolet Klan» оперативники обнаружили и изъяли 250 расфасованных и приготовленных к сбыту «закладок» и один пакет с наркотическим средством, общей массой более 1270 грамм.

Согласно исследованию одного из пакетов, массой 500,2 грамма, установлено, что в нем содержится наркотическое средство - мефедрон.

В ходе обыска по месту жительства задержанного в квартире дома 9 по улице Маршала Блюхера полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, две стеклянные емкости с наркотическим средством общей массой более 30 грамм, которые будут исследованы в рамках дальнейшей экспертизы.

Установлена причастность фигуранта к ранее возбужденному СУ УМВД России по Красногвардейскому району уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов его преступной деятельности.