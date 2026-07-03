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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств

В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств

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Опубликовал: Антон78
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Оперативники Северной столицы задержали двух женщин за сбыт наркотических средств

1 июля в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали двух жительницы поселка Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти 30 и 45-лет. Задержанных подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В квартирах по месту проживания задержанных на улице Промышленной и улице Современников были найдены 48,7 г гашиша и 17,2 г мефедрона.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Злоумышленниц поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению источника поступления наркотических средств и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранток.

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