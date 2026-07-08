В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан

2 июля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ранее судимого 28-летнего жителя города Бугры Всеволожского района Ленобласти, подозреваемого в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан России.

По полученной оперативной информации, с января текущего года задержанный разместил предложение в одном из мессенджеров об услугах по «пробиву» физических лиц, проживающих в России, и получения их персональных данных для последующей передаче заинтересованным лицам. Кроме этого, в квартире у задержанного были обнаружены наркотические средства, расфасованные в 800 пакетиков массой по 0,5 - 1 грамм и подготовленные для последующего сбыта через тайники-закладки. Общий вес изъятых веществ более 650 граммов.

Согласно экспертизе в части исследованных свертков было обнаружено наркотическое средство – мефедрон, остальные вещества будут изучены в рамках дальнейшей экспертизы.

В ходе проведенного обыска по месту жительства злоумышленника было изъято 8 мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для негласного получения информации, 7 банковских карт, электронные весы, 2 упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с порошкообразным веществом.

По фактам преступной деятельности задержанного следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта.



