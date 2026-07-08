ента новостей

21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
11:35
В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки
11:28
В Петербурге задержали подростка, работавшего на мошенников
11:21
На Невском проспекте завершается капитальный ремонт дома с химерами и кокошниками
11:12
В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы
11:06
В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой
10:48
В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан
21:07
В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест
21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
15:46
На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение
15:38
Выставка «Безграничные возможности тела»
12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
12:22
На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы
12:19
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью
12:08
В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса
12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
09:43
На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов
12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
12:42
В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств
12:35
В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове
12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
10:34
90-летие создания Государственной автомобильной инспекции
20:05
На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность
15:23
На КАД между развязками с автомобильной дорогой Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
12:52
Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге
12:50
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан

В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области полицейскими задержан наркосбытчик, подозреваемый в продаже персональных данных граждан

2 июля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ранее судимого 28-летнего жителя города Бугры Всеволожского района Ленобласти, подозреваемого в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан России.

По полученной оперативной информации, с января текущего года задержанный разместил предложение в одном из мессенджеров об услугах по «пробиву» физических лиц, проживающих в России, и получения их персональных данных для последующей передаче заинтересованным лицам. Кроме этого, в  квартире у задержанного были обнаружены наркотические средства, расфасованные в 800 пакетиков массой по 0,5 - 1 грамм и подготовленные для последующего сбыта через тайники-закладки. Общий вес изъятых веществ более 650 граммов. 

Согласно экспертизе в части исследованных свертков было обнаружено наркотическое средство – мефедрон, остальные вещества будут изучены в рамках дальнейшей экспертизы. 

В ходе проведенного обыска по месту жительства злоумышленника было изъято 8 мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для негласного получения информации, 7 банковских карт, электронные весы, 2 упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с порошкообразным веществом.

По фактам преступной деятельности задержанного следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта.


Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
14-07-2022, 13:59
В Ленобласти ранее задержанному сбытчику наркотиков «добавили» уголовное дело
20-02-2025, 11:57
Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
1-10-2025, 11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
20-12-2021, 12:06
В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон
2-04-2025, 09:47
В Парголово задержали наркосбытчика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
6-07-2026, 12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
3-07-2026, 12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
30-06-2026, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
Наверх