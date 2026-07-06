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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека

В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с двумя мопедами в Лодейнопольском районе

Накануне ночью, 5 июля около 02:20 на автомобильной дороге «Подъезд к п. Шархтничи», в Лодейнопольском районе Лкенинградской области произошло столкновение мопеда «Альфа» под управлением 28-летнего мужчины и мопеда «Кайо» под управлением 18-летнего юноши.

В результате дорожного происшествия 28-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, 18-летний водитель был доставлен в больницу, где скончался. 44-летнего пассажира мопеда «Альфа» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
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