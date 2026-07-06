В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека

Накануне ночью, 5 июля около 02:20 на автомобильной дороге «Подъезд к п. Шархтничи», в Лодейнопольском районе Лкенинградской области произошло столкновение мопеда «Альфа» под управлением 28-летнего мужчины и мопеда «Кайо» под управлением 18-летнего юноши.

В результате дорожного происшествия 28-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, 18-летний водитель был доставлен в больницу, где скончался. 44-летнего пассажира мопеда «Альфа» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.