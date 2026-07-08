В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек

Сегодня вечером, 8 июля около 16:30 на 124-ом километре Мурманского шоссе, в Волховском районе Ленинградской области 38-летний водитель, управляя грузовиком с полуприцепом «ДАФ», увидев препятствие, предпринял попытку перестроения в левый ряд, не убедившись в отсутствии помехи, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением 38-летнего мужчины. После чего выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с водителем другого грузовика марки «Мерседес» под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 48-летний водитель «Мерседес» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства

произошедшего.