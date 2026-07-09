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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейские Тосненского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний байкер

Накануне поздним вечером, 8 июля около 22:50 на 66-ом километре трассы «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж - Луга» 16-летний водитель, управляя питбайком, при проезде по нерегулируемому перекрестку с второстепенной дорогой не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся автомобилем «FAW» под управлением 46-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП, мотоциклы
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