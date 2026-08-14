В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде

Вчера, 13 августа около 11:45 возле дома 2/13 по Чебышевской улице городе Петергоф 55-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Дация Дастер», при повороте налево на дворовую территорию, не предоставив преимущество, совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении мопедом «Кайо» под управлением 14-летнего восьмиклассника, который не имел права управления транспортным средством.

В результате дорожного происшествия пострадало двое: несовершеннолетний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении водителя автомобиля «Дация Дастер» составлен административный протокол по ст. 12.24 КоАП РФ. В 2026 году за нарушение ПДД она привлекалась к административной ответственности 6 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.