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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде

В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петродворцового района проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетними

Вчера, 13 августа около 11:45 возле дома 2/13 по Чебышевской улице городе Петергоф 55-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Дация Дастер», при повороте налево на дворовую территорию, не предоставив преимущество, совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении мопедом «Кайо» под управлением 14-летнего восьмиклассника, который не имел права управления транспортным средством.

В результате дорожного происшествия пострадало двое: несовершеннолетний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении водителя автомобиля «Дация Дастер» составлен административный протокол по ст. 12.24 КоАП РФ. В 2026 году за нарушение ПДД она привлекалась к административной ответственности 6 раз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Все по теме: Петродворцовый район, ДТП, дети
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