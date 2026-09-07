ента новостей

19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение

На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на 32-ом километре внешнего кольца КАД в районе Мурино где 4 сентября в связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части завершены аварийно-восстановительные работы.

«По состоянию на 08:27 7 сентября аварийно-восстановительные работы завершены. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Начиная с 14:00 4 сентября на данном участке КАД были перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам было введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-09-2026, 14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
27-08-2026, 10:54
Работы на Вантовом мосту полностью завершены
8-11-2022, 14:11
Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены
14-03-2022, 11:28
Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно
29-05-2023, 09:12
Работы по замене деформационного шва на КАД завершены досрочно
29-04-2023, 15:10
Работы по замене деформационного шва на вантовом мосту в составе КАД завершены досрочно

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
Вчера, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
5-09-2026, 15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
Наверх