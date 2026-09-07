На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на 32-ом километре внешнего кольца КАД в районе Мурино где 4 сентября в связи с обильным выпадением осадков, попаданием поверхностных вод в конструктивные слои дорожной одежды произошло снижение несущей способности земляного полотна, которое привело к образованию локального провала на проезжей части завершены аварийно-восстановительные работы.

«По состоянию на 08:27 7 сентября аварийно-восстановительные работы завершены. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Начиная с 14:00 4 сентября на данном участке КАД были перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам было введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.