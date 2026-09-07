На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 

Накануне, 6 сентября около полудня 53-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х-Trail», при движении по дворовой территории дома 80 по Народной улице совершил наезд на неизвестного мужчину, который сидел на металлическом ограждении слева по ходу движения автомобиля и в момент проезда автомашины упал под заднее колесо.

В результате дорожного происшествия неизвестный пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность погибшего устанавливается.