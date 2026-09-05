На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информарует о том, что вечером 4 сентября около 22:00 рабочая группа под председательством заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Виктора Васильева совместно с представителями подрядных организаций выезжала на место локального провала проезжей части на 32 километре внешнего кольца КАД в районе Мурино и проверила ход выполнения аварийно-восстановительных работ.

«Специалисты провели обследование конструктивных элементов автомобильной дороги и оценили масштаб повреждений. По результатам обследования определены необходимые технические решения и объем аварийно-восстановительных работ. Работы будут производиться непрерывно, круглосуточно до полного восстановления движения. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Начиная с 14:00 4 сентября на данном участке КАД перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.



