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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части

На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На КАД в районе Мурино где произошёл провал проезжей части выезжали представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информарует о том, что вечером 4 сентября около 22:00 рабочая группа под председательством заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Виктора Васильева совместно с представителями подрядных организаций выезжала на место локального провала проезжей части на 32 километре внешнего кольца КАД в районе Мурино и проверила ход выполнения аварийно-восстановительных работ.

«Специалисты провели обследование конструктивных элементов автомобильной дороги и оценили масштаб повреждений. По результатам обследования определены необходимые технические решения и объем аварийно-восстановительных работ. Работы будут производиться непрерывно, круглосуточно до полного восстановления движения. Управление федеральных дорог держит ситуацию на постоянном контроле» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Начиная с 14:00 4 сентября на данном участке КАД перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части


Все по теме: КАД, ремонт дорог
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