В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте состоялась траурная церемония. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский возложили цветы к монументам «Детям Беслана» и «Воинам, погибшим на Кавказе».

В акции участвовали школьники, студенты, учителя, родители, члены осетинского землячества, очевидцы событий в Беслане и бойцы СВО. В ходе мероприятия прошла заупокойная лития.

Беглов подчеркнул, что трагедия в Беслане стала общей скорбью для всей страны, и важно сохранять память о её жертвах. По традиции юные петербуржцы передали в музей школы №1 в Беслане фигурку ангела-хранителя.

В результате теракта в сентябре 2004 года в школе в Беслане погибли 334 человека, из них 186 — дети.