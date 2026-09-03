ента новостей

14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
11:39
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю
11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
11:31
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников
10:45
На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия
10:29
В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах
23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
21:28
«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0
15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
14:47
В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента
14:39
В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений
14:31
В Петербурге дорожный конфликт завершился ножевым ранением
11:50
Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова
10:56
В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников
20:09
В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий
11:28
На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе
10:11
Выставочный проект «Переплетения». Арт-объекты из текстиля. Групповая выставка
10:05
В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра
10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
16:10
Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане

В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
МАХ
В День солидарности в борьбе с терроризмом у храма Успения Пресвятой Богородицы прошла траурная церемония

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте состоялась траурная церемония. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский возложили цветы к монументам «Детям Беслана» и «Воинам, погибшим на Кавказе».

В акции участвовали школьники, студенты, учителя, родители, члены осетинского землячества, очевидцы событий в Беслане и бойцы СВО. В ходе мероприятия прошла заупокойная лития.

Беглов подчеркнул, что трагедия в Беслане стала общей скорбью для всей страны, и важно сохранять память о её жертвах. По традиции юные петербуржцы передали в музей школы №1 в Беслане фигурку ангела-хранителя.

В результате теракта в сентябре 2004 года в школе в Беслане погибли 334 человека, из них 186 — дети.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-09-2022, 14:19
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
Сегодня, 12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
3-09-2024, 16:02
В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане
3-09-2023, 16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
3-09-2015, 13:34
Сегодня в северной столице вспоминают детей погибших в Беслане
15-09-2020, 20:00
Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
Вчера, 23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
Вчера, 14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
1-09-2026, 10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
Наверх