Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Сергея Кожары, где война полов становится поводом для психоаналитической исповеди художника.

Центральная работа выставки — портрет Зигмунда Фрейда, выполненный шариковой ручкой. Эта техника прославила автора как лауреата конкурса «Эрарта Премия — 2025», где он представил программный триптих «Битва амазонок с кентаврами». Тема войны полов отчетливо звучит и на этой выставке, а портрет Фрейда становится своего рода психоаналитической исповедью автора.

В живописи и графике Сергея Кожары важна символика цвета. В войне кентавров и амазонок женщина, воплощающая холодный разум и порядок, противостоит дикому животному началу, и этот конфликт выражен в контрасте синего и красного. В мифологии художника амазонка стремится обуздать волю мужчины — носителя определенной биологической программы, ослепленного страстью. В этой предельно упрощенной модели заключена немалая доля иронии.

Женщина как носитель рационального начала стремится к порядку, в то время как кентавр либо неистовствует, либо, подобно крылатому Пегасу, пребывает в поэтическом угаре. При этом его художественным инструментом неожиданно выступает дубина. Разумеется, это вовсе не означает, что художник отказывает женщине в творческом потенциале. Противоборство разумного и иррационального занимало философов еще со времен Платона, и, по мысли Кожары, носителем подобного внутреннего конфликта является каждый человек. Относительное равновесие двух этих сил становится залогом гармоничного существования.

Отдельное место в экспозиции занимает цифровая работа — вольная фантазия на тему знаменитой фотографии Альфреда Эйзенштадта, опубликованной в журнале Life, на которой матрос целует медсестру на Таймс-сквер. Работая над рекламой тату-салона, Сергей Кожара попробовал продолжить историю героев, стилизовав изображение под журнальную иллюстрацию. Со временем работа зажила собственной жизнью и стала импульсом к свободному творчеству. Для российского зрителя здесь возникает и другая, уже невольная цитата: горький финал фильма «Летят журавли», где главная героиня отчаянно ищет возлюбленного среди вернувшихся с фронта солдат.

Даты проведения выставки: 11 сентября 2026 — 6 декабря 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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