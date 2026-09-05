В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека

Сегодня утром, 5 сентября около 10:30 возле дома №4 на улице Маршала Говорова произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута №72 с грузовиком «КамАЗ». В результате аварии пострадали четверо граждан, которых доставили в медицинское учреждение с травмами легкой и средней тяжести.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Для устранения последствий дорожного инцидента от МЧС задействованы две единицы спецтехники и восемь сотрудников.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.