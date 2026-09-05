ента новостей

19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
11:39
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю
11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
11:31
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников
10:45
На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия
10:29
В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах
23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
21:28
«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0
15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
14:47
В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента
14:39
В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека

В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кировском районе Петербурга

Сегодня утром, 5 сентября около 10:30 возле дома №4 на улице Маршала Говорова произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута №72 с грузовиком «КамАЗ». В результате аварии пострадали четверо граждан, которых доставили в медицинское учреждение с травмами легкой и средней тяжести.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Для устранения последствий дорожного инцидента от МЧС задействованы две единицы спецтехники и восемь сотрудников.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Все по теме: Кировский район, ДТП, автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-11-2023, 13:13
В Петербурге иномарка влетела в рейсовый автобус. Пострадали два человека
16-05-2019, 14:05
В Ленобласти иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
13-12-2024, 13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
24-12-2024, 09:08
В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека
11-10-2024, 23:01
На улице Маршала Захарова в ДТП иномарки с автобусом пострадали три человека
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
Сегодня, 15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
Сегодня, 14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
Вчера, 12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
Наверх