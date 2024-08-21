Сегодня вечером, 21 августа 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 121 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурга 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Митсубиси Эклипс", выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущество проезда мотоциклу "БМВ" под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге.
В результате дорожного происшествия мотоциклистп госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Московском районе, в котором пострадал мотоциклист
Сегодня вечером, 21 августа 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 121 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурга 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Митсубиси Эклипс", выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущество проезда мотоциклу "БМВ" под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге.
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