На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист

Сегодня вечером, 21 августа 2024 года около 20 часов 15 минут возле дома 121 по Краснопутиловской улице, в Московском районе Петербурга 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Митсубиси Эклипс", выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущество проезда мотоциклу "БМВ" под управлением 30-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге.

В результате дорожного происшествия мотоциклистп госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.