Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня

На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня

Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью в ходе конфликта в парадной на проспекте Художников

16 ноября в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступила информация об инциденте, связанном с физическим насилием, произошедшем в подъезде многоквартирного дома номер 27, расположенного на проспекте Художников.

Согласно заявлению женщины, обратившейся в полицию, причиной вызова стал конфликт между её 19-летним мужем и неустановленным лицом.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту. Задержанным оказался 44-летний житель указанного дома. По предварительной информации, в ходе словесной перепалки, возникшей на почве личных разногласий, он нанёс несколько ударов руками в область головы пострадавшего.

Впоследствии из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что 19-летний юноша был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с множественными травмами головы и госпитализирован.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
