В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности

Вечером 7 апреля, около 22:00, в отдел полиции Московского района Петербурга поступило сообщение об инциденте с применением холодного оружия в доме №26 на Московском шоссе. В результате конфликта 44-летний мужчина с тяжелым ножевым ранением живота был доставлен в медицинское учреждение.

По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в квартире бывшей сожительницы пострадавшего. Прибывший туда мужчина застал другого посетителя, что привело к ссоре на почве ревности. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние, в ходе которого гость, 41-летний мужчина, воспользовался ножом и нанес удар в область живота оппоненту, после чего скрылся. На месте был обнаружен и изъят предполагаемое орудие преступления.

Следственным управлением УМВД по району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Уже на следующий день, 8 апреля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту его жительства. Мера пресечения применена в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.