В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»

Вчера ночью, 25 февраля 2024 года около 00 часов 20 минут на 20-м километре трассы "Санкт- Петербург - Морье", 36-летний водитель на автомобиле «Audi Q7», принадлежащем другому лицу, управляя автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от деревни Углово в сторону дер. Проба, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением 22-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний пассажир «Шевроле», гражданин одного из сопредельных государств, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водителя автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.