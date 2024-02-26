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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»

В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района  Ленобласти проводят проверку по ДТП на трассе Санкт-Петербург - Морье, в котором погиб человек 

Вчера ночью, 25 февраля 2024 года около 00 часов 20 минут на 20-м километре трассы  "Санкт- Петербург -  Морье", 36-летний водитель на автомобиле «Audi Q7», принадлежащем другому лицу, управляя автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от деревни Углово в сторону дер. Проба, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением 22-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний пассажир «Шевроле», гражданин одного из сопредельных государств, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водителя автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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