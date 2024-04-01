Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 21 часа 10 минут на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов, в Московском районе Петербурга 31-летняя жительница Фрунзенского района, управляя автомашиной «Шкода Октавия», при повороте направо по разрешающему сигналу светофора совершила наезд на 15-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, на электросамокате, не спешившись.
Подростка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в одну из городских больниц.
Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Московском районе, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик
Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 21 часа 10 минут на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов, в Московском районе Петербурга 31-летняя жительница Фрунзенского района, управляя автомашиной «Шкода Октавия», при повороте направо по разрешающему сигналу светофора совершила наезд на 15-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, на электросамокате, не спешившись.
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