В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате

Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 21 часа 10 минут на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов, в Московском районе Петербурга 31-летняя жительница Фрунзенского района, управляя автомашиной «Шкода Октавия», при повороте направо по разрешающему сигналу светофора совершила наезд на 15-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, на электросамокате, не спешившись.

Подростка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в одну из городских больниц.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.