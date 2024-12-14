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Питерец.ру » Происшествия » На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате

На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП на Бассейной улице с пострадавшим 7-классником на электросамокате

Вчера утром, 13 декабря около 08 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на Бассейной улице.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что возле дома 1 по Бассейной улице, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа-Рио», двигаясь по Кубинской улице, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с двигавшимся на зеленый сигнал светофора электросамокатом под управлением 13-летнего учащегося 7 класса, который пересекал проезжую часть не спешившись.

В результате дорожного происшествия подросток получил перелом позвонка и ушибы, и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 ч.2 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, ДТП, самокаты, дети
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