ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны

В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские ликвидировали плантацию марихуаны в Ленобласти и задержала рецидивиста

11 февраля правоохранители Санкт-Петербурга задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в выращивании и распространении каннабиса.

В результате личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток с растительным веществом, которое экспертиза идентифицировала как марихуану общей массой 1,13 грамма.

На квартире задержанного, расположенной по адресу Пискарёвский проспект, дом 25, в Красногвардейском районе Петербурга, в ходе обыска были найдены и изъяты: пакет с растительным веществом весом 96,53 грамма, электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной.

В садоводстве «Ладожец», в доме частной собственности во Всеволожском районе Ленинградской области, в подвале была обнаружена и ликвидирована плантация конопли площадью около 15 квадратных метров. Сотрудники полиции изъяли 5 кустов, части растений, вентилятор, упаковочные материалы и семена марихуаны, а также готовый высушенный каннабис весом до 6360 грамм.

По факту обнаружения и изъятия наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее неоднократно судимому за аналогичные преступления 31-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного дополнительного уголовного дела и изменении меры пресечения.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
20-02-2025, 11:57
Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
12-07-2025, 10:36
В Невском районе у иностранца изъяли килограмм наркотиков
6-12-2025, 14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
15-02-2022, 13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх