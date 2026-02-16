В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны

11 февраля правоохранители Санкт-Петербурга задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в выращивании и распространении каннабиса.

В результате личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток с растительным веществом, которое экспертиза идентифицировала как марихуану общей массой 1,13 грамма.

На квартире задержанного, расположенной по адресу Пискарёвский проспект, дом 25, в Красногвардейском районе Петербурга, в ходе обыска были найдены и изъяты: пакет с растительным веществом весом 96,53 грамма, электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной.

В садоводстве «Ладожец», в доме частной собственности во Всеволожском районе Ленинградской области, в подвале была обнаружена и ликвидирована плантация конопли площадью около 15 квадратных метров. Сотрудники полиции изъяли 5 кустов, части растений, вентилятор, упаковочные материалы и семена марихуаны, а также готовый высушенный каннабис весом до 6360 грамм.

По факту обнаружения и изъятия наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее неоднократно судимому за аналогичные преступления 31-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного дополнительного уголовного дела и изменении меры пресечения.