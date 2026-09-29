В Петербурге задержали водителя электровелосипеда, который скрылся после наезда на 8-летнюю девочку

Вечером 27 сентября, около 17:35 возле дома 204 по Московскому проспекту, в Московском районе Петербурга мужчина на электровелосипеде, проезжая на «красный» сигнал светофора, сбил 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

После столкновения виновник не останавливаясь скрылся. В результате дорожного происшествия девочка получила открытый перелом голени и в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

Сотрудники полиции оперативно установили личность скрывшегося виновника ДТП. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец. На следующий день его задержали полицейские возле дома 101 по набережной Обводного канала.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.