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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали водителя электровелосипеда, который скрылся после наезда на 8-летнюю девочку

В Петербурге задержали водителя электровелосипеда, который скрылся после наезда на 8-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали водителя электровелосипеда, скрывшегося после наезда на ребенка

Вечером 27 сентября, около 17:35 возле дома 204 по Московскому проспекту, в Московском районе Петербурга мужчина на электровелосипеде, проезжая на «красный» сигнал светофора, сбил 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

После столкновения виновник не останавливаясь скрылся. В результате дорожного происшествия девочка получила открытый перелом голени и в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. 

Сотрудники полиции оперативно установили личность скрывшегося виновника ДТП. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец. На следующий день его задержали полицейские возле дома 101 по набережной Обводного канала. 

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ. 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Московский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети, видео
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