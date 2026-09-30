На улице Комсомола на пожаре погиб мужчина, ещё двое взрослых и ребенок госпитализированы

В Санкт-Петербурге 30 сентября 2026 года произошел трагический инцидент в жилом доме на улице Комсомола в Калининском районе Петербурга. В результате пожара в одной из квартир погиб мужчина. Еще двое взрослых и один ребенок получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за аккумулятора от электросамоката. Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовное дело. Оно квалифицируется по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий. Точные причины возгорания будут определены после завершения экспертиз.