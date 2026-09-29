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Питерец.ру » Происшествия » На автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «БМВ-523»

На автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «БМВ-523»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Накануне вечером, 28 сентября около 20:30 на 68-ом километре автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «БМВ-523» не справился с управлением и совершил съезд с дороги, врезавшись в дерево.

В результате дорожного происшествия травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении и пристегнутая ремнем безопасности. В тяжелом состоянии девушку госпитализировали в медучреждение. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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