На автодороге «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «БМВ-523»

Накануне вечером, 28 сентября около 20:30 на 68-ом километре автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи», в Ломоносовском районе Ленинградской области 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «БМВ-523» не справился с управлением и совершил съезд с дороги, врезавшись в дерево.

В результате дорожного происшествия травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении и пристегнутая ремнем безопасности. В тяжелом состоянии девушку госпитализировали в медучреждение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.