В Петербурге начнётся периодическое протапливание с 30 сентября

30 сентября с 9:00 в Петербурге начнётся периодическое протапливание. Это распоряжение выпустил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению во исполнение поручения губернатора Александра Беглова, данного на заседании правительства города 22 сентября.

На этом этапе источники теплоснабжения будут включаться постепенно, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя и подготовить жилые дома к подключению к централизованной системе отопления.

По словам Беглова, решение принято из-за похолодания и обращений горожан. Первыми тепло получат социальные объекты: детсады, школы, поликлиники и больницы.

Губернатор отметил, что подготовка к отопительному сезону велась с марта: проведены гидравлические и температурные испытания. На 15 объектах работы завершили досрочно, а на территориях 19 детсадов и школ — до 1 сентября.

Управляющим компаниям рекомендовано начинать подключение теплопотребления в многоквартирных домах. Также это касается организаций, эксплуатирующих котельные в общей собственности владельцев жилья, если те сами не определили дату старта.

Отопительный сезон объявляется не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8°C и ниже, и при соответствующем решении Комитета.