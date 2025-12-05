ента новостей

В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
День Неизвестного солдата
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов

В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов

Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России задержан подозреваемый в финансировании экстремистской организации

65-летний житель Санкт-Петербурга был задержан 4 декабря 2025 года в результате совместной операции сотрудников Центра «Э» ГУ МВД и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По имеющейся информации, мужчина осуществил перевод денежных средств в размере 7000 рублей на счет организации, признанной экстремистской, с целью финансирования ее деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282.3 части 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за финансирование экстремистской деятельности.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для следствия: банковские карты, мобильные телефоны и электронный планшет, содержащие соответствующую информацию.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

