В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов

65-летний житель Санкт-Петербурга был задержан 4 декабря 2025 года в результате совместной операции сотрудников Центра «Э» ГУ МВД и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По имеющейся информации, мужчина осуществил перевод денежных средств в размере 7000 рублей на счет организации, признанной экстремистской, с целью финансирования ее деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282.3 части 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за финансирование экстремистской деятельности.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для следствия: банковские карты, мобильные телефоны и электронный планшет, содержащие соответствующую информацию.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.