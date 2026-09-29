Полицейские опубликовали кадры смертельного массового ДТП на КАД

Ранее сообщалось, что 28 сентября на 99-ом километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области 46-летний мужчина, управляя грузовым тягачом «Даф» с полуприцепом совершил наезд на три легковых автомобиля, находившихся в средней полосе по причине ранее произошедшего ДТП.

В результате дорожного происшествия несовместимые с жизнью травмы получила 62-летняя женщина-водитель, стоявшая возле своего автомобиля. Еще двоих пострадавших водителей госпитализировали в медучреждение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Водителя грузового тягача задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.