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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские опубликовали кадры смертельного массового ДТП на КАД

Полицейские опубликовали кадры смертельного массового ДТП на КАД

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские возбудили уголовное дело и задержали водителя большегруза после смертельного ДТП на КАД

Ранее сообщалось, что 28 сентября на 99-ом километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области 46-летний мужчина, управляя грузовым тягачом «Даф» с полуприцепом совершил наезд на три легковых автомобиля, находившихся в средней полосе по причине ранее произошедшего ДТП. 

В результате дорожного происшествия несовместимые с жизнью травмы получила 62-летняя женщина-водитель, стоявшая возле своего автомобиля. Еще двоих пострадавших водителей госпитализировали в медучреждение. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Водителя грузового тягача задержали и поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: КАД, ДТП, видео
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