Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат

Около 01 часа 40 минут 5 августа 2025 года, к полицейским поступила информация о возникновении пожара около дома номер один по Народной улице, расположенного в городе Всеволожск, Ленинградской области.

Прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы полиции зафиксировали полное уничтожение огнем автомобиля марки "Chery Tiggo 7 Pro", а также электросамоката, предназначенного для краткосрочной аренды.

Согласно предварительной оценке, ущерб от уничтожения транспортного средства составил 1 323 927 рублей, а стоимость сгоревшего самоката оценена в 68 523 рубля.

В связи с данным происшествием возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление всех обстоятельств инцидента и обнаружение лиц, причастных к совершению данного преступления.