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В Петербурге ищут мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские принимают меры к задержанию обманувших жителя блокадного Ленинграда с улицы Всеволода Вишневского

В полицию Петроградского района 4 августа 2025 года, около 23 часов вечера, поступило заявление от 88-летнего ветерана блокадного Ленинграда, проживающего в доме номер 13 по улице Всеволода Вишневского. Заявитель сообщил о неоднократных телефонных звонках от неизвестных лиц, которые, представляясь работниками различных государственных организаций, утверждали о выявлении мошеннической активности на его банковских счетах. Для якобы обеспечения безопасности сбережений, звонившие убедили пенсионера передать все средства курьерам.

Доверяя полученной информации, пожилой петербуржец передал прибывшим курьерам денежные средства в размере 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, слиток золота и ювелирные изделия из золота. Общая стоимость похищенного имущества, согласно оценке, составила 2 867 522 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
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