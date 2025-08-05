В Петербурге ищут мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда

В полицию Петроградского района 4 августа 2025 года, около 23 часов вечера, поступило заявление от 88-летнего ветерана блокадного Ленинграда, проживающего в доме номер 13 по улице Всеволода Вишневского. Заявитель сообщил о неоднократных телефонных звонках от неизвестных лиц, которые, представляясь работниками различных государственных организаций, утверждали о выявлении мошеннической активности на его банковских счетах. Для якобы обеспечения безопасности сбережений, звонившие убедили пенсионера передать все средства курьерам.

Доверяя полученной информации, пожилой петербуржец передал прибывшим курьерам денежные средства в размере 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, слиток золота и ювелирные изделия из золота. Общая стоимость похищенного имущества, согласно оценке, составила 2 867 522 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.