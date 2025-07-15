В Петербурге ищут поджигателя "Газели" на улице Лидии Зверевой

В полицию Приморского района 14 июля около 06 часов 10 минут поступило сообщение о поджоге транспортного средства, припаркованного возле дома номер 9, корпус 1 по улице Лидии Зверевой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль "Газель", припаркованный со стороны озера, с явными следами термического воздействия.

Согласно показаниям водителя грузового автомобиля, незадолго до инцидента у него произошел словесный конфликт из-за парковочного места с незнакомым ему человеком. В ходе ссоры, последний высказал угрозы поджечь его автомобиль. Впоследствии, при невыясненных обстоятельствах, произошло возгорание тента "Газели".

Водитель самостоятельно ликвидировал пожар, в результате инцидента никто не пострадал.

Материальный ущерб, причиненный в результате поджога, оценивается в 85 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение имущества). В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления.