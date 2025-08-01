В Петербурге задержали приезжую за кражу 980 тысяч из квартиры блокадников

В полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга 31 июля 2025 года в 17:15 поступило заявление от местной жительницы, 57 лет, о краже. Женщина сообщила, что неустановленное лицо проникло в квартиру её родителей, переживших блокаду Ленинграда, расположенную в доме номер 89 по Будапештской улице, и похитило 980 000 рублей.

В тот же день, 31 июля, вечером, оперативной группой уголовного розыска возле дома номер 30 по Купчинской улице была задержана 33-летняя женщина, прибывшая из другого региона. Она подозревается в совершении указанного преступления и была доставлена в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск её предполагаемой сообщницы. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище).