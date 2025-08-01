На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека

В Петроградском районе Санкт-Петербурга, сегодня утром, 1 августа 2025 года около 07 часов произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома номер 24, корпус 1 по Петровскому проспекту. 40-летний водитель автомобиля марки «Омода», совершил наезд на пешехода, сорока восьми лет, который в момент инцидента открывал водительскую дверь автомобиля «Хендай Соната» и находился непосредственно возле него.

После первоначального столкновения, автомобиль «Омода» не остановился и продолжил движение, совершив столкновение с припаркованным автомобилем марки «БМВ». В результате повторного удара, «Омода» опрокинулся на проезжей части.

Вследствие данного инцидента, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Водитель автомобиля «Омода» также был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего дорожно-транспортного происшествия.