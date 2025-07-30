В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП

В поселке Кобринское, расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области, сегодня около 09 часов 30 минут произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие на пересечении Центральной и Перспективной улиц.

Согласно предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2110», приближавшемуся с правой стороны. За рулем «ВАЗ-2110» находился 21-летний водитель.

В результате столкновения транспортных средств, 86-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Кроме того, еще двое пассажиров «Лады» были доставлены в медицинское учреждение: 85-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, а 43-летняя женщина получила травмы легкой степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по факту данного ДТП. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту.