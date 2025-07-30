В Дегтярном переулке молодой человек выстрелил из пистолета в водителя такси

29 июля в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте у дома номер 11 по Дегтярному переулку, где неизвестное лицо произвело выстрел в водителя такси.

Оперативно прибывший на место происшествия патруль задержал 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, неподалеку от указанного места. Следствие предполагает, что задержанный, подойдя к такси, в результате возникшего конфликта на почве личной неприязни, произвел не менее трех выстрелов из пневматического пистолета в направлении 49-летнего водителя.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Предмет, похожий на пневматический пистолет, а также гильзы и фальшпатрон были изъяты сотрудниками полиции.

Пострадавший водитель такси обратился за медицинской помощью, где у него были зафиксированы травмы шеи. После оказания необходимой медицинской помощи, он был направлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.