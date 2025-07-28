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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина напал на детской площадке на 10-летнего мальчика

В Невском районе мужчина напал на детской площадке на 10-летнего мальчика

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими задержан напавший на ребенка на детской площадке в Невском районе

27 июля 2025 года, около 13 часов 55 минут, в дежурную часть полиции Невского района Петербурга поступил экстренный вызов от жительницы Санкт-Петербурга. Она сообщила о нападении на её десятилетнего сына возле дома номер 8 по Товарищескому проспекту. По словам заявительницы, неизвестный совершил попытку удушения ребёнка.

Оперативная группа немедленно прибыла на место происшествия. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что инцидент произошёл в 13:45 на детской площадке возле указанного дома. Неизвестный мужчина вступил в словесный конфликт с мальчиком, после чего, подойдя сзади, предпринял попытку удушения и скрылся с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, была установлена личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 49-летний житель данного района.

В 16:53 подозреваемый был задержан патрульно-постовой службой. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мать с пострадавшим ребёнком обратились за медицинской помощью. В больнице у мальчика были зафиксированы ушибы в области шеи и ссадина на лице. После оказания необходимой помощи ребёнок в удовлетворительном состоянии был отправлен на амбулаторное лечение.

Вся собранная информация и материалы дела переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Невский район, телесные повреждения, дети
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