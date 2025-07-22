ента новостей

11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
23:53
Нулевая ничья «Оренбурга» и ЦСКА завершила 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» и ещё четыре клуба свои матчи выиграли
17:13
«Ленинградец» начал новый сезон с победы над «Аланией» со счётом 2:0
16:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы
12:59
В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспортных средств
11:46
В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам
10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
10:49
На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона
10:45
В Купчино задержали подозреваемого в убийстве собственной бабушки
10:36
В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата
09:21
Сменилась наиболее популярная страна для летнего отдыха петербуржцев
09:14
Как дела с нарушениями в детских лагерях Ленобласти?
09:10
Петербург в лидерах по названиям ЖК на латинице
09:01
В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России
23:03
Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ
19:40
«Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025
19:05
Индонезийский пассажирский паром загорелся в море
16:37
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман стала победительницей женского турнира «Moscow Open – 2025», а Кирилл Шубин занял третье место в мужском
13:25
В Петербурге подростку выстрелили в глаз из пневматики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой

На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой между зрителями на фестивале уличных театров на Елагином острове

20 июля в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга поступило уведомление от сотрудника службы безопасности Центрального парка культуры и отдыха о возникновении конфликтной ситуации на территории Елагина острова, где проходил фестиваль уличных театров.

Прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что приблизительно в 23:15 между двумя зрительницами, 36-летней гражданкой, зарегистрированной в Петрозаводске, и 24-летней жительницей Санкт-Петербурга, произошла словесная перепалка, переросшая в физическое столкновение, в ходе которого последняя применила газовый пистолет.

В результате применения оружия пострадали не только непосредственная участница конфликта, но и ее несовершеннолетние дети: девочки в возрасте 9 и 13 лет, получившие травмы глаз.

Всем трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.

Женщина, произведшая выстрел, была доставлена в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего и привлечена к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-05-2025, 13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой
20-07-2025, 13:21
В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной
4-06-2025, 14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
8-07-2025, 12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
7-07-2025, 11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
13-05-2025, 09:46
В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
20-07-2025, 12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
20-07-2025, 00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
Наверх