На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой

20 июля в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга поступило уведомление от сотрудника службы безопасности Центрального парка культуры и отдыха о возникновении конфликтной ситуации на территории Елагина острова, где проходил фестиваль уличных театров.

Прибывшие на место инцидента сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что приблизительно в 23:15 между двумя зрительницами, 36-летней гражданкой, зарегистрированной в Петрозаводске, и 24-летней жительницей Санкт-Петербурга, произошла словесная перепалка, переросшая в физическое столкновение, в ходе которого последняя применила газовый пистолет.

В результате применения оружия пострадали не только непосредственная участница конфликта, но и ее несовершеннолетние дети: девочки в возрасте 9 и 13 лет, получившие травмы глаз.

Всем трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были направлены на амбулаторное лечение.

Женщина, произведшая выстрел, была доставлена в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего и привлечена к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.