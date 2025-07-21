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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам

В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам

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Опубликовал: Антон78
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Федеральная служба безопасности задержала в Петербурге пособника украинских террористов

Федеральная служба безопасности сорвала попытку массированной атаки с использованием восьмидесяти беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург, одновременно задержав лицо, оказывавшее содействие украинским террористическим группировкам.

Задержанный осуществлял сбор и передачу информации, касающейся объектов оборонной промышленности, расположенных в городской черте. Задержание подозреваемого было произведено в ходе оперативного мероприятия.

Следственным отделом УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, статье предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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