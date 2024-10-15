Накануне вечером, 14 октября 2024 года около 18 часов к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности 21-летнего жителя Колпино, проживающего на Павловской улицы по факту жестокого обращения с животными.
Со слов заявительницы, он 11 октября забрал из ее квартиры в доме 3 по бульвару Трудящихся двух собак, а после причинил им телесные повреждения от которых животные скончались.
Помимо морального вреда, хозяйке четвероногих причинен ущерб в размере 10000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
В Колпино задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными
Накануне вечером, 14 октября 2024 года около 18 часов к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности 21-летнего жителя Колпино, проживающего на Павловской улицы по факту жестокого обращения с животными.