В Колпино задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными

Накануне вечером, 14 октября 2024 года около 18 часов к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности 21-летнего жителя Колпино, проживающего на Павловской улицы по факту жестокого обращения с животными.

Со слов заявительницы, он 11 октября забрал из ее квартиры в доме 3 по бульвару Трудящихся двух собак, а после причинил им телесные повреждения от которых животные скончались.

Помимо морального вреда, хозяйке четвероногих причинен ущерб в размере 10000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.