Делегация национальной гвардии Казахстана посетила петербургские предприятия промышленности

Офицеры делегации национальной гвардии Республики Казахстан посетили с рабочей поездкой Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков в ходе встречи с офицерами казахстанской делегации коротко рассказал об основных задачах подразделений округа по обеспечению общественной безопасности и основных угрозообразующих факторах.

В ходе рабочей поездки офицеры национальной гвардии Республики Казахстан познакомились с организацией служебно-боевой деятельности в воинских частях округа и посетили ряд петербургских предприятий промышленности, в том числе по производству беспилотных летательных аппаратов.