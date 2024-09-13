Офицеры делегации национальной гвардии Республики Казахстан посетили с рабочей поездкой Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков в ходе встречи с офицерами казахстанской делегации коротко рассказал об основных задачах подразделений округа по обеспечению общественной безопасности и основных угрозообразующих факторах.
В ходе рабочей поездки офицеры национальной гвардии Республики Казахстан познакомились с организацией служебно-боевой деятельности в воинских частях округа и посетили ряд петербургских предприятий промышленности, в том числе по производству беспилотных летательных аппаратов.
Делегация национальной гвардии Казахстана посетила петербургские предприятия промышленности
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге делегация национальной гвардии Казахстана посетила петербургские предприятия промышленности
Офицеры делегации национальной гвардии Республики Казахстан посетили с рабочей поездкой Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.
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